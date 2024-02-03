ثريا هتموت وهيجن جنون الأيوبي.. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الحلقة 11 وتردد القناة الناقلة

عشاق المسلسلات التاريخية يتطلعون إلى موعد عرض مسلسل صلاح الدين الحلقة 11 على قناة الفجر الجزائرية، سيتم بثها عبر تردد القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات، يشكل هذا المسلسل الجديد مصدر جذب لعدد كبير من المعجبين الذين يتابعون قصة تأسيس الدولة الأيوبية وفتح بيت المقدس، إلى جانب نجاح القائد صلاح الدين الأيوبي في مواجهة الحملات الصليبية، يروي المسلسل أيضًا حياة القائد صلاح الدين الأيوبي، وسنقوم اليوم بشرح تردد قناة الفجر الجزائرية على مجموعة من الأقمار الصناعية وتوقيت عرض الحلقة الجديدة.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الحلقة 11

سنقدم للمشاهدين موعد عرض مسلسل صلاح الدين الحلقة 11، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المتابعين العرب، سيتم بثه على قناة الفجر الجزائرية كل يوم ثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ولنوفر للجميع التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية للاستمتاع بمتابعة مسلسل “صلاح الدين الأيوبي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

بعد عرض الحلقة 11 من مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” يوم الثلاثاء على قناة الفجر الجزائرية، سواء كنت تتابع القناة عبر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، سيتم إعادة عرض تلك الحلقة في اليوم التالي على نفس القناة، كما سيتم عرض الحلقة الجديدة رقم 11 يوم الثلاثاء القادم في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والمدينة المنورة، سنقدم تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة المسلسل بجودة عالية في الصوت والصورة، وجاء كالتالي.

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد قناة الفجر: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات