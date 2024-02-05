Pdf بالكشوفات .. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 اخر وجبة عبر موقع مظلتي

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 قامت وزارة العمل في العراق بإطلاق منصة مظلتي الإلكترونية لتكون مسؤولة عن جميع أمور الرعاية الاجتماعية لمواطنيها، حيث يمكن من خلالها التسجيل في الرعاية الاجتماعية وايضا التعرف على الأسماء بشكل الكتروني، التي تصرف شهريا لكل من وقع عليهم الاختيار وتوفر بهم الشروط، التي من خلالها تقر الوزارة بأحقية فئات معينة من الشعب العراقي بالدعم.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

منصة مظلتي تعلن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لكل محافظة عراقية على حدة، لذلك يبحث كل المتقدمين في المنصة عن موعد نزول أسماء الوجبة السابعة شهر فبراير الجاري، وقد تأخرت الوجبة السابعة نوعا ما بسبب عمليات البحث الدقيقة، التي تجريها اللجان المتخصصة عن جميع الحالات، هذا ويمكن زيارة المنصة ومعرفة الأسماء الموجودة في الكشوفات فور تحميلها بالخطوات التالية.

الضغط على رابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية .

انقر تبويب ” الرعاية الاجتماعية “.

اكتب البيانات وهي اسم المحافظة.

حدد رقم الوجبة ” السابعة”.

تجد أمامك زر ” تحميل “.

انتظر قليلا يحمل جهاز ملف بصيغة pdf به كل أسماء السيدات والرجال المشمولين بالرعاية.

انقر زر ” بحث”.

سجل اسمك أو اسم أي شخص تريد البحث عن اسمه.

استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكن استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية pdf بشكل الكتروني، حيث أنه في ظل الظروف التي يمر بها العالم كله من حروب وصراعات متلاحقة وأمراض جديدة، تعاني كل الدول من مشاكل اقتصادية أثرت بشكل مباشر على فئات معينة من الشعب، حيث أصبحوا عاجزين عن توفير طلبات أفراد أسرهم الضرورية، وتهتم منصة مظلتي في برامجها بأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات الأرامل والمطلقات، وكبار السن والشيوخ، هذا ولن تغفل وزارة العمل عن الفقراء والعاملين في الأعمال اليومية الغير دائمة.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تقوم وزارة العمل في الأيام الحالية بالاعلان عن جميع الأسماء المقبولة في برنامج الدعم لشهر فبراير، حيث أن الوجبة السابعة يتم انتظار الإعلان عنها من قبل جميع الأشخاص المتقدمين على هذا الدعم، حيث تم تأخير هذا الاعلان منذ شهر يناير الماضي، وسط ترقب كبير من قبل كل المواطنين في مختلف أنحاء العراق.