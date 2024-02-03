تنص شروط منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية 1445، التي أعلن عنها الديوان الملكي السعودي على تمكين الطلاب الدوليين من فرص تعليمية متميزة، في مبادرة رائدة تهدف إلى بناء جيل مؤهل قادر على تحقيق التقدم والابتكار، تشكل هذه المبادرة نقلة نوعية في مجال التعليم، حيث توفر فرصًا استثنائية للطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث يقوم الطلاب بالدراسة سواء في الجامعات السعودية أو الجامعات الشريكة مع المملكة.

شروط منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية 1445

تستهدف هذه الفرصة الدراسية الطلاب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الطلاب السعوديين والمقيمين في المملكة من دول عربية، تغطي هذه الفرصة الدراسية جميع التكاليف الدراسية والمصروفات الإضافية، بما في ذلك تذاكر السفر والإقامة والتأمين الصحي، وتقدم مجموعة من المنح الأكاديمية والحوافز الأخرى للطلاب المقبولين، جاءت الشروط كالتالي.

شروط التقديم تشمل أن يكون عمر الطالب للمرحلة الجامعية بين 17 و25 عامًا، وللماجستير.

يجب أن لا يقل عن 30 عامًا، بينما يجب أن يكون للدكتوراه على الأقل 35 عامًا.

يتعين على المستفيد غير السعودي أن يكون مقيمًا بإقامة دائمة في المملكة، ويجب عليه أيضًا اجتياز الفحص الطبي المطلوب.

يشترط عدم حصول المستفيد على أي منحة دراسية سابقة، ويجب أن لا يكون الطالب مفصولًا من أي مؤسسة تعليمية في المملكة.

يتطلب أيضًا عدم وجود سوابق إجرامية للمستفيد في بلده، بالإضافة إلى إرفاق جميع المستندات المطلوبة وتصديقها من الجهات المعنية.

كيفية التقديم على منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية