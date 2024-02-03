“شوف اسمك في الكشوفات الجديدة” أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024 عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024، تسعى الحكومة العراقية دائماً على يد مد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر والمواطنين العراقيين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال برنامج الرعاية الإجتماعية والذي استطاعت من خلاله أن تصل لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم من خلال صرف مبلغ شهري لمساندتهم في ظل الظروف الإقتصادية السيئة التي تعاني منها العراق وعدد من الدول العربية، ومن خلال ذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024 والشروط التي أعلنت عنها الوزارة.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024، والتي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وكان وزير العمل العراقي قد أكد خلال حوار له على إحدى القنوات الفضائية إلى أن الوزارة انتهت من رفع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية على الموقع الرسمي للوزارة أو على منصة مظلتي وإليكم خطوات الإستعلام….

الدخول على وزارة العمل العراقية على الإنترنت .

او زيارة منصة مظلتي

ثم اضغط على برنامج “الرعاية الإجتماعية”.

ابحث عن الوجبة المراد الإطلاع عليها”.

بعد ذلك حمل الكشوفات الموجودة أمامك”

يجب الإنتظار ليتم إنهاء التحميل.

ثم ابحث عن اسم المواطن المراد الإستعلام عنه.

شروط الرعاية الإجتماعية في العراق 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: