خلي طفلك فرحان.. تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات.. اضبطها الآن

يستمر التساؤل عن التردد الجديد لقناة ماجد كيدز هذا العام وذلك لكونها أكثر القنوات الفضائية شهرة وشعبية؛ هذا لما تقدمه من برامج ترفيهية وتعليمية في ذات الوقت، كما تعمل هذه القناة منذ بداية ظهورها طوال اليوم باستمرار لتكملة مسيرتها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة ماجد كيدز الجديد.

تردد الجديد لقناة ماجد كيدز على النايل سات

إذا كنت من الذين يبحثون باستمرار عن التردد الجديد لقناة ماجد كيدز هذا العام عليك باتباع الخطوات التالية:

تردد القناة عبر النايل سات 11411.

جودة المشاهدة لقناة ماجد كيدز HD.

استقطاب القناة رأسي.

يبلغ معدل ترميز القناة 30000.

تردد قناة ماجد كيدز على عرب سات

يختلف تردد قناة ماجد على عرب سات عن نايل سات، حيث يكون التردد الجديد لقناة ماجد كيدز هذا العام كالتالي:

التردد الجديد على هذا القمر 11804.

معدل الترميز يصل إلى 27500.

يكون استقطاب القناة عموديا.

أهم برامج قناة ماجد كيدز

تقدم قناة ماجد للأطفال عبر التردد الجديد لقناة ماجد كيدز هذا العام بعض البرامج والمسلسلات والأفلام المشوقة أهمها ما يلي:

فيلم ربانزل.

مسلسل النقيب خلفان.

فيلم حكاية لعبة.

مسلسل يوميات فطين.

فيلم البحث عن نيمو.

كيفية تنزيل قناة ماجد كيدز

يمكن تحميل قناة ماجد عبر التردد الجديد لقناة ماجد كيدز هذا العام باتباع الخطوات التالية: