نتيجة نت | رابط شهاده نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024 بالاسم فقط وبدون رقم جلوس

رابط شهاده نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف من المتوقع أن تُعلن نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 في محافظة بني سويف قريبًا، حيث أفادت مراكز الكنترول بأن عملية تصحيح أوراق الإجابة قد تقترب من الانتهاء، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بداية شهر فبراير.

رابط شهاده نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف

جرت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف خلال الفترة من 17 يناير إلى 24 يناير، حيث شارك نحو 60 ألف طالب وطالبة في امتحانات الفصل الدراسي الأول. تم تقسيم الطلاب إلى قطاعين:

القطاع الأول “أ“: يضم إدارات (اهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا).

بلغ عدد الطلاب في هذا القطاع 28,660 طالبًا وطالبة.

تم توزيعهم على 162 لجنة، وكان مقرهم في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية. القطاع الثاني “ب“: يشمل إدارات (بني سويف، الواسطى، الفشن).

بلغ عدد الطلاب في هذا القطاع 30,735 طالبًا وطالبة.

تم توزيعهم على 147 لجنة، وكان مقرهم في مدرسة جمال عبد الناصر.

للاطلاع على نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، يمكن اتباع الخطوات التالية: