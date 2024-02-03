بوابة مركز المعلومات “نتيجة الصف الاول الثانوي بالجيزة2024” بالاسماء فقط وبدون رقم جلوس

يترقب طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي بمحافظة الجيزة موعد الاعلان عن نتيجة امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 حيث مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة انه سيتم الاعلان عن نتائج الصف الاول الثانوي بمحافظة الجيزة فور الانتهاء من تصحيح جميع المواد ومراجعتها بدقة ، لتجنب وجود أي أخطاء في التصحيح وحصول كل طالب وطالبة على درجته الحقيقية كما أداها في الامتحانات وفيما يلي سنعرض لكم موعد اعلان نتيجة الصف الاول الثانوي بالجيزة الترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 .

موعد اعلان نتيجة الصف الاول الثانوي بالجيزة2024

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن اعلان النتائج للصف الاول الثانوي سوف يتم الاعلان عنها فورا بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ، وقالت أنه تم الانتهاء بالفعل من تصحيح جميع الاوراق لجميع المواد ويمكنكم الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني التالي من هنا ويمكن لطلاب وطالبات الصف الاول الثانوي ايضا الحصول عل نتائجهم من خلال ذهابهم للمدرسة الخاصة بهم والحصول على الدرجات ، ويمكنكم الحصول والاستعلام عن الدرجات من خلال الموقع الالكتروني الذي وفرته مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال الخطوات التالية: