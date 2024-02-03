هام وعاجل.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين الحكومة – شوف حسابك

يبحث جميع العاملين خلال الأيام الحالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 الذي يتم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية بداية العام الحالي، فمن المعروف أن رواتب العاملين تصرف بمواعيد ثابتة ومحددة لا يمكن أن يتم التخالف عنها بشكل نهائي، إلا في حال وجود عطلة رسمية داخل البلاد، حيث تقوم وزارة المالية أما بتقديم موعد الصرف أو تأخيره، لذلك من خلال متابعة المقال الخاص بنا نفيد حضراتكم بالمواعيد المقرر فيها صرف تلك الرواتب، وقيمة الزيادة التي حصل عليها العاملين بكفة الدرجات الوظيفية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يعد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 من المواعيد التي يهتم بها جميع العاملين بالدولة المصرية، حيث تم تحديد عدد من المواعيد الثابتة التي يمكن للعاملين فيها بصرف الرواتب الخاصة بهم بشكل ناجح، وتكون هذه المواعيد كما يلي:

يتم صرف رواتب فبراير بداية من اليوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري لعام 2024.

يستمر صرف هذه الرواتب لمدة 5 أيام حتى الوصول إلى اليوم السابع والعشرين من فبراير للعام الجاري.

لم يتم صرف الرواتب في يومي الـ 22 والـ 23 لأنها من أيام العطلات الرسمية وهي الجمعة والسبت.

يتم صرف المتأخرات خلال الأيام الـ 8، الـ 11، الـ 12 من الشهر الجاري.

زيادة الحد الأدنى للرواتب

تم الإقرار عن زيادة الحد الأدنى من قبل وزارة المالية لرواتب العاملين داخل الدولة بداية من شهر يناير الماضي، على أن تكون كما يلي: