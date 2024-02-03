إيران تتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا 2024 في انتظار الفائز في مباراة قطر وأوزبكستان اليوم

انتهت مباراة إيران واليابان بفوز مستحق للمنتخب الإيراني بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس آسيا المقامة في استاد المدينة التعليمية (ملعب الريان) في قطر، وبهذا يتأهل منتخب إيران إلى نصف النهائي كأس آسيا 2024 في انتظار الفائز بين قطر وأوزبكستان اليوم.

ملخص أهداف مباراة إيران واليابان كأس آسيا 2024

في الشوط الأول من مباراة إيران واليابان ربع نهائي كأس آسيا لعام 2024، تقدم المنتخب الياباني “الساموراي” بهدف مبكر في الدقيقة 28، جاء الهدف بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء استلمها لاعبهم موريتا الذي توغل بالكرة وسددها أرضية، وحاول الحارس التصدي لها لكن الكرة اصطدمت بقدمه وعبرت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان على إيران بهدف دون رد.

في بداية الشوط الثاني بدأ منتخب إيران بالضغط على اليابان بغرض تحقيق التعادل، وفي الدقيقة 55 تمكنت إيران من تحقيق التعادل، جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من سردار أزمون، وصلت إلى محمد موهيبي داخل منطقة الجزاء، سددها موهيبي أرضية ومرت بين قدم حارس المرمى الياباني لتستقر داخل الشباك.

وفي الوقت القاتل من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع (الوقت بعد الوقت الأصلي للمباراة) جاء هدف الفوز لإيران من ركلة جزاء سددها علي رضا جاهانباخش بقوة، ومرت على يمين حارس المرمى الياباني لتستقر داخل الشباك.

وبهذا انتهت المباراة بفوز إيران (2-1) حيث تأهلوا إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد أداء قوي وضربة قاضية لليابان.

موعد مباراة قطر وأوزبكستان والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة قطر وأوزبكستان مباشر اليوم السبت في تمام الساعة 6:30 PM بتوقيت دولة قطر والسعودية، وتبدأ المباراة في مصر في تمام الساعة 5:30 PM، إليك قائمة القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان والمعلقين: