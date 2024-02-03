نتيجة نت “نتيجة الشهادة الاعدادية بور سعيد 2024 بالاسم” .. النتائج مفرحة جدًا .. نسب النجاح تتخطى الـ 90%

يبحث طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 بمحافظة بور سعيد في الساعات الاخيرة الماضية عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية حيث يترقب الطلاب والطالبات بكل حماس نتيجة الشهادة الاعدادية ، وقد انهى الطلاب والطالبات للشهادة الاعدادية امتحاناتهم منذ اسبوعين وفي السطور القادمة سنوضح لكم موعد اعلان النتيجة وكيفية الحصول عليها .

نتيجة الشهادة الاعدادية بور سعيد

ينتظر الطلاب والطالبات للشهادة الاعدادية الترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 موعد ظهور النتيجة للشهادة الاعدادية ، وسنوضح لكم من خلال الخطوات القادمة كيفية الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية .