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نتيجة نت “نتيجة الشهادة الاعدادية بور سعيد 2024 بالاسم” .. النتائج مفرحة جدًا .. نسب النجاح تتخطى الـ 90%
يبحث طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 بمحافظة بور سعيد في الساعات الاخيرة الماضية عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية حيث يترقب الطلاب والطالبات بكل حماس نتيجة الشهادة الاعدادية ، وقد انهى الطلاب والطالبات للشهادة الاعدادية امتحاناتهم منذ اسبوعين وفي السطور القادمة سنوضح لكم موعد اعلان النتيجة وكيفية الحصول عليها .
نتيجة الشهادة الاعدادية بور سعيد
ينتظر الطلاب والطالبات للشهادة الاعدادية الترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 موعد ظهور النتيجة للشهادة الاعدادية ، وسنوضح لكم من خلال الخطوات القادمة كيفية الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية .
- الخطوة الاول هي : قم بالدخول الى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الاساسي لمحافظة بورسعيد من هنا .
- الخطوة الثانية هي : بعد دخولك الى الموقع الرسمي قم بإدخال الصف الدراسي الخاص بك وهو الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 .
- الخطوة الثالثة هي : قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك والذي قمت بالدخول به في اداء جميع الامتحانات .
- الخطوة الرابعة هي : قم بالضغط على زر عرض النتيجة .
- الخطوة الخامسة هي : بعد الضغط على زر عرض النتيجة ستظهر لك الدرجات الخاصة بك .
- وتأتي توزيع الدرجات لكل طالب وطالبة في الشهادة الاعدادية كالتالي :
- المادة الاولى مادة اللغة العربية وتأتي درجتها من 40 درجة لكل ترم .
- المادة الثانية هي مادة اللغة الانجليزية وتأتي درجتها من 30 درجة لكل ترم .
- المادة الثالثة مادة الرياضيات بقسميها الجبر والهندسة من 30 درجة
- ومادة العلوم 20 درجة ، ومادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة .على ان يكون المجموع النهائي لكل ترم 140 درجة.