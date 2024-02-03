ثبت تردد قناة الجديد اللبنانية بآخر تحديث (يناير 2024) على القمر الصناعي عرب سات

تعد قناة الجديد واحدة من أبرز القنوات اللبنانية التي يتابعها الجمهور في لبنان والوطن العربي، نظراً لتقديمها محتوى متنوعاً وجاذباً، وتحرص القناة بجد على تقديم باقة واسعة من البرامج الترفيهية والإخبارية والسياسية، إلى جانب المسلسلات والأفلام الحصرية العربية والتركية التي تلقى إعجاب المشاهدين، ونظراً لشعبية القناة وانتشارها الواسع، وتعمل القناة دوماً تحديث ترددها بهدف ضمان وصول بثها بجودة عالية للمشاهدين في مختلف أنحاء المنطقة، وتعد قناة الجديد الاختيار الأمثل لمن يبحث عن محتوى عربي جاذب ومتنوع، مع تغطية واسعة للأخبار تصل إلى كل بيت عربي.

لمحة عن قناة الجديد اللبنانية وأبرز برامجها

تميزت قناة الجديد بأنها قامت بتحقيق نقلة نوعية في عالم المحتوى التلفزيوني، حيث قدمت مزيجاً متنوعاً من البرامج الإخبارية، السياسية، والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع البرامج الفنية والترفيهية، هذا المحتوى المتنوع جعل القناة قادرة على تلبية تطلعات وطموحات فئات عمرية مختلفة في المجتمع.

كما نجحت القناة بفضل وجود نخبة من كبار الإعلاميين والمذيعين الذين يتمتعون بحضور جماهيري قوي في كسب ثقة المشاهدين وجذبهم بسرعة، وذلك بفضل قدرة هؤلاء الإعلاميين على تقديم وجهات نظر متنوعة بشكل موضوعي وحيادي.

خطوات تثبيت تردد قناة الجديد اللبنانية على جهاز الاستقبال الخاص بك

يمكن لجميع عشاق ومحبي قناة الجديد اللبنانية استقبالها عبر القمر الصناعي عرب عبر ضبط ترددها على الرسيفر، من خلال اتباع الخطوات التالية.

بدايةً عليك الانتقال إلى القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال الخاص بك اضغط على خيار البحث مع إضافة التفاصيل التالية

تردد القناة: 11977

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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يجدر بالذكر أن قناة الجديد اللبنانية تقوم بالبث بجودة عالية الوضوح، ومن اللازم أن يعلم المشاهدون أنهم يستطيعون الاستمتاع بها حتى إذا كانوا يمتلكون أجهزة تلفزيون قديمة، كما أن اسم القناة في قائمة القنوات سيظهر باسم “Aljadeed”.