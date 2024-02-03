habous.gov.ma رابط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025: 1446| الشروط وخطوات التسجيل “سجل الآن”

تنطلق عملية التسجيل في قرعة الحج بالمغرب لعام 2025 (1446 هجري) يوم الاثنين الموافق 5 فبراير وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2024، يمكنك التسجيل الإلكتروني لأداء فريضة الحج عبر موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب (habous.gov.ma)، لمعرفة المزيد من التفاصيل وشروط التسجيل تابعونا.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025: 1446

للتسجيل في قرعة الحج بالمغرب لعام 2025 (1446 هـ)، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:

يجب أن تكون مواطنًا مغربيًا أو أجنبيًا مقيمًا في المغرب. يجب أن تكون في سن الثامنة عشرة فما فوق. يجب أن تكون تحمل بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين المغاربة، أو بطاقة الإقامة للأجانب المقيمين في المغرب. يجب أن لم تؤدي فريضة الحج خلال العشر سنوات الأخيرة. يجب أن تكون قادرًا بدنيًا وعقليًا على أداء فريضة الحج. يجب أن تكون خاليًا من الأمراض المزمنة المتفاقمة.

للتسجيل، يمكنك زيارة صفحة قرعة الحج بالمغرب وملء الاستمارة المطلوبة. يتم فتح باب التسجيل من يوم الاثنين 5 فبراير وحتى يوم الجمعة 15 فبراير 2024، يُرجى الاطلاع على الشروط والأحكام المذكورة على الموقع والتأكد من توفرها قبل التسجيل.

بلاغ⇐ التسجيل الإلكتروني للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم الحج 1446هــ

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اللجنة الملكية للحج قد قررت بالنسبة لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م ما يلي: فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق والذين لم يسبق لهم أداء مناسك الحج خلال العشر سنوات الأخيرة.

بالنسبة لكبار السن ضرورة التسجيل مع أحد أفراد العائلة لا يتجاوز عمره 50 سنة، يتوفر على القدرة البدنية التي تمكنه من مرافقة المسن في كل مراحل الحج ومساعدته على أداء المناسك.

تتم عملية التسجيل الإلكتروني من خلال الولوج لموقع الوزارة على الأنترنيت (www.habous.gov.ma)،وفق لائحتين: 1. اللائحة الأولى خاصة بالراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2. اللائحة الثانية خاصة بالراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وكالات الأسفار السياحية.

تحديد فترة عملية تسجيل الحجاج إلكترونيا بالنسبة لموسم حج 1446هـ / 2025 م، ابتداء من يوم الإثنين 05 فبراير 2024 إلى غاية يوم الجمعة 16 فبراير 2024 .

التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025

التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025 عبر habous.gov.ma، لابد من اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب من خلال الرابط: habous.gov.ma. ابحث عن صفحة قرعة الحج المغرب على الموقع وانتقل إليها. اتبع الخطوات الموضحة على الصفحة لإكمال عملية التسجيل. قم بتحديد طريقة الدفع المناسبة لتسديد تكاليف الحج. تأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة للتقديم على قرعة الحج 2025 في المغرب وفقًا لتوضيحها من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

يرجى ملاحظة أنه للحصول على مزيد من التفاصيل حول خطوات التسجيل والشروط المطلوبة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عبر habous.gov.ma.