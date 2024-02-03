بيس 2024 للأندوريد | برابط مباشر تنزيل لعبة eFootbal لأجهزة الأندوريد آخر إصدار + مطلبات تشغيل PES Mobile

eFootball 2024 هي لعبة رقمية جديدة في عالم كرة القدم حيث تمت إعادة تصميم لعبة Pro Evolution Soccer (PES) وتطويرها لتصبح eFootball، تحتوي اللعبة على وضع Authentic Team الذي يتيح لك اللعب بفرق كرة القدم الواقعية، تمت مراجعة اللعبة بواسطة 6 مليون شخص وتم تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة، eFootball 2024 متاحة على أجهزة PlayStation 4 و PlayStation 5.

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لعبة eFootball

لعبة eFootball أي فوتبول هي لعبة فيديو لكرة القدم تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات المحاكاة الحديثة، تم تجديد الذكاء الاصطناعي في اللعبة لضمان تفاعل ذكي وواقعي للاعبين الذين لا يملكون الكرة، كما تم دمج عناصر كثيرة في اللعبة مثل القصة الجيدة والحبكة الدرامية المثيرة وتحسين أساليب اللعب الجماعي، ستتميز اللعبة أيضًا بتوفر معلومات كاملة حولها في مكان واحد، بما في ذلك قائمة الميزات المتاحة وأخبار اللعبة وتقييماتها، أي فوتبول واعدة ومثيرة للاهتمام في مجال الألعاب الإلكترونية.

تنزيل لعبة eFootball 2024 أخر اصدار للاندوريد