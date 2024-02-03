استقبل حالًا “تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024” تابع كأس امم افريقيا بأعلى جودة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من محبي كرة القدم في الوطن العربي والشرق الأوسط عن تردد قناة بين سبورت الرياضية حيث تعتبر قناة بين سبورت الرياضية من أهم القنوات العربية الرياضية في الفترة الحالية ، وتنقل القناة جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا وجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم مشاهدة جميع المباريات الهامة بجودة عالية عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

نكشف اليوم عن تردد قناة بين سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات ، وذلك لمشاهدة جميع مباريات ربع نهائي بطولة كأس أمم افريقيا حيث قد غادر المنتخب المصري الأول لكرة القدم بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديموقراطية بضربات الجزاء في مباراة دور الستة عشر وذلك وسط صدمة وحزن الكثير من الجماهير العربية والمصرية بينما غادر منتخب هو الآخر البطولة من دور الـ16 وإليكم تردد قناة بين سبورت.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2\3

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

بعد نهاية مباريات دور الستة عشر تم حسم المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي وهي منتخب الكونغو الديموقراطية ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب كوت ديفوار ومنتخب مالي ومنتخب غينيا ومنتخب جنوب افريقيا ومنتخب أنجولا ومنتخب نيجيريا ، ويمكن لجميع جماهير البطولة مشاهدة مباريات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية.