هتلحق زيادة رمضان ولا لا “رابط تنزيل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024” .. اسمك فيهم

سنقدم لكم رابط تنزيل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وأيضاً الخطوات التي من خلالها ستتعرف ما إذا تم ظهور هذه الأسماء أما لاء، بالإضافة إلى أننا سنتحدث عن الشروط القبول بهذا الدعم، فهذا البرنامج مقدم من رئيس الجمهورية للمواطنين والأشخاص التي لا تمتلك عمل ثابت أو أي وظيفة تساعدهم على العيش، ولمعرفة المزيد من المعلومات تابع الفقرات التالية.

رابط تنزيل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يرغب البعض من الأشخاص التي قامت بتقديم على برنامج الدعم معرفة رابط تنزيل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لكي يتمكنوا من الاستعلام عنها، وذلك من خلال قيامك ببعض الخطوات التي سيتم ذكرها الآن:

في بداية الأمر على الشخص المتقدم أن يقوم بذهاب إلى منصة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن ثم قم بتسجيل الدخول بها، سيتم تحويلك مباشرةً إلى الواجهة الرئيسية التي تستحوذ على جميع الخدمات.

قم بنقر على القائمة الخاصة بالخدمات، ومن ثم اختر ركن الاستعلامات.

ستظهر لك بعض النوافذ اختر منها خدمة تكافل وكرامة، ومن ثم الاستعلام عن الأسماء الجدد.

ومن ثم قم بتدوين ما هو مطلوب منك من بيانات داخل الخانات الخاصة بهم ومنها الرقم القومي.

وفي نهاية الأمر عليك التأكد من أن جميع البيانات صحيحة، ومن ثم انقر على استعلام.

في حين تم ظهورها ستجد القوائم أمامك، وإذا لم تجدها سيتم اعلامك بموعد ظهورها.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024

في الفقرة السابقة قمنا يتحدث عن رابط تنزيل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وفي هذه الفقرة سوف نقوم بإلقاء الضوء شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة، وهي كتالي: