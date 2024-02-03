عموم العراق | بدون رقم امتحاني | نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول .. الكرخ ونينوي والبصرة

أولياء الأمور والطلاب يعيشون الآن فترة من القلق والتوتر بسبب نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول حيث أن الوزارة التربية والتعليم العراقية قامت ببث الطمأنينة في نفوسهم، وقالت إنه في حين تم الانتهاء من التصحيح الأوراق سيتم إصدارها على المواقع المعلنة، والموضح خطواتها، و لمعرفتها تابع السطور التالية.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

أصبحت نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول المتاحة الآن على المواقع التي أطلقتها الوزارة، ولكن قامت بوضع مجموعة من الخطوات للحصول عليها، وسوف نقوم بإلقاء الضوء عليها من خلال الآتي:

قم بذهاب إلى الموقع الخاص بنتائجنا.

ومن ثم قم بتحديد أنك تريد نتائج الثالث المتوسط.

بعدها سيطلب منك تحديد الفصل الدراسي، وأيضاً المرحلة الدراسية.

بعد ذلك ادخل الاسم، والرقم الجلوس الخاص بك في أماكنهم.

وبعد ذلك تأكد من صحة البيانات المطلوبة منك.

ومن هنا انقر على زر استعلام ستظهر لك النتيجة، في حين تم إعلانها، أما في حين لم يتم إعلانها عليك الانتظار لوقت ظهورها.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول

في الفقرة الأولى قمنا بتوضيح الطريقة الأولى للحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول أما في هذه الفقرة سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول، وهي كتالي: