اكتر ناس هتروق والدنيا معاهم هتبقى احسن من ناس كتير .. حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان .. وزارة المالية توضح

مؤخرًا، يشهد الاهتمام المتزايد بحثًا حول حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان، حيث يثير العديد من مستفيدي المعاشات استفسارات حول موعد صرف معاشات شهر فبراير، تمت آخر زيادة للمعاشات في سبتمبر 2023، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع قيمة منحة غلاء المعيشة لصالح أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10.5 مليون مواطن، يهدف هذا القرار إلى توفير حياة كريمة ومساعدة الفئات المستحقة خلال التحديات الاقتصادية الراهنة، في هذا السياق، نقدم لكم في هذا المقال معلومات حول موعد صرف الزيادة على المعاشات.

هل يوجد زيادة في المعاشات قبل رمضان

أوضح مجدي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر، أن زيادة المعاشات والمرتبات ستكون مع بداية الموازنة العامة الجديدة، من المتوقع أن تشهد نسبة المعاشات ارتفاعًا بنسبة 15% مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2024، قد يحدث استثناء، مشابه للعام الماضي، حيث دعا الرئيس إلى زيادة قيمة المعاشات في أبريل مع بداية شهر رمضان لمواجهة التحديات الاقتصادية، ولكن حتى الآن لا يوجد مصدر رسمي يؤكد زيادة المعاشات قبل رمضان، من المتوقع أن تكون الزيادة في موعدها المعتاد في يوليو، ويمكن الاستعلام عن مواعيد زيادة المعاشات من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

في إطار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تنص على بدء صرف المعاشات في بداية كل شهر ميلادي، ومن ثم من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر فبراير يوم الخميس، الأول من فبراير 2024، حيث قامت الحكومة بتوفير عدة وسائل لصرف المعاشات بهدف تجنب التزاحم، وتتضمن هذه الوسائل.