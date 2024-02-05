بخصومات تصل الي 70%.. عروض كارفور شهر رمضان 2024 على جميع المنتجات والاجهزة الكهربائية

ينتظر بعض الأفراد عروض كارفور شهر رمضان 2024 للحصول على عدد كبير من الخصومات الكبيرة والتخفيضات على كافة المنتجات والسلع الغذائية المتاحة لدى فروع كارفور ماركت، حيث يعمل الماركت على إتاحة عدد كبير من العروض بمناسبة اقتراب موعد شهر رمضان المبارك لكي يتمكن العملاء من الحصول على كافة المنتجات التي يحتاجون إليها خلال هذا الشهر، لذلك في حال كنت تريد التعرف على تلك العروض فقط تابع معنا لكي تتعرف عليها بشكل مفصل.

عروض كارفور شهر رمضان 2024

يريد الكثير من الأفراد بالتعرف على عروض كارفور شهر رمضان 2024 والتي يتم عرضها داخل جميع فروع كارفور ماركت بداية من الشهر الجاري حتى بدء موعد الشهر المبارك، حيث تكون تلك العروض كما يلي:

يصل سعر شايني جل أتوماتيك إلى 89.5 جنيه بدلا من 133 جنيه لحجم الـ 2.5 لتر.

يصل سعر شايني مسحوق أتوماتيك إلى 246 جنيه بدلا من 364 جنيه لحجم الـ 9 كيلو.

يصل سعر برسيل جل أسود أتوماتيك إلى 144 جنيه بدلا من 163 جنيه لحجم الـ 2.5 كيلو.

يصل سعر كومفورت منعم الملابس إلى 55.5 جنيه لحجم الـ 1 لتر.

يصل سعر مكرونة إيطاليانو إلى 37 جنيه لحجم الـ 400 جرام.

يصل سعر زيت زيتون البكر إلى 89.5 جنيه بدلا من 599 جنيه لحجم الزجاجة الواحدة.

يصل سعر زيت عباد الشمس إلى 168 جنيه لحجم الـ 1.5 لتر.

عروض ياميش رمضان في كارفور لعام 2024

يوجد عدد كبير من العروض التي تشمل الياميش الخاص بشهر رمضان للعام الجاري لكي يتم التمكن من شرائه بأسعار رخيصة على عكس الكثير من الأماكن الأخرى، ومنها كما يلي:

4/1 كيلو من المشمشية يصل إلى 94 جنيهًا.

400 جرام من قمر الدين يصل إلى 29 جنيهًا.

4/1 كيلو من القرصية يصل إلى 98 جنيهًا.

300 جرام من التين الجاف يصل إلى 99 جنيهًا.

400 جرام من البندق المقشؤ يصل إلى 149 جنيهًا.

4/1 كيلو من اللوز المقشر يصل إلى 99 جنيهًا.

شنطة رمضان بسعر 75 جنيه