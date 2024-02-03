مبروك لجميع أهالي الصعيد “رابط شهادة نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف واسيوط وسوهاج” 2024

يترقب الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة بني سويف نتيجة الصف الثالث الاعدادي للترم الاول ، هذا وقد اكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف انه تفصلنا ايام قليلة عن اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف للترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 ويبحث الطلاب والطالبات عن كيفية الحصول على النتيجة وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة .

رابط شهادة نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف

سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ببني سويف في اليومين المقبلين حسب ما اكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وقالت انه تم الانتهاء من عملية تصحيح الاوراق لجميع المواد وتتم الان عملية المراجعة النهائية ورصد الدرجات ، واكدت على انه سيتم الاعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي لبوابة التعليم الاساسي التابعة لمحافظة بني سويف ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق رقم الجلوس الخاص بهم .

هذا وقد اكدت مديرية التربية والتعليم بمحفظة بني سويف على ان مجموع كل طالب في الترم الاول سيكون من 140 درجة موزعه كالاتي : مادة اللغة العربية ويكون مجموعها من 40 درجة ، ومادة اللغة الانجليزية ويكون مجموعها من 30 درجة ، ومادة الرياضيات بقسميها الجبر والهندسة يكون مجموعها من 30 درجة ، ومادة الدراسات الاجتماعية يكون مجموعها من 20 درجة , ومادة العلوم يكون مجموعها من 20 درجة ايضا .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ببني سويف