نسمع أعلى زغاريد الناس فرحانه فرح مش طبيعي .. حقيقة زيادة مرتبات ومعاشات شهر فبراير 2024 + كيفية الاستعلام عن الراتب

تفاقمت في الفترة الأخيرة الأقاويل حول حقيقة زيادة مرتبات ومعاشات شهر فبراير، ما دفع بالموظفين والمتقاعدين إلى التساؤل حول حجم التحسينات المالية المقررة وجدول مواعيد صرفها، وتحديد المواقع المسؤولة عن توزيع هذه المستحقات، ولافتًا إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة توضيح جميع هذه الاستفسارات.

حقيقة زيادة مرتبات ومعاشات شهر فبراير

من المقرر زيادة قيمة المعاشات والمرتبات بنسبة 15%، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر يوليو، وليس في فبراير لعام 2024، وفقًا للأحكام الواردة في القانون التابع للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تم الإعلان عن بعض الأمثلة لهذه الزيادة، حيث سترتفع القيمة النقدية للمستلمين الذين يحصلون على 8720 جنيهًا مصريًا إلى 10080 جنيهًا مصريًا.

يجدر بالذكر أيضًا أن رسوم التسجيل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد زادت إلى 2000 جنيه مصري من 1700 جنيه مصري.

موعد صرف معاشات شهر فبراير

يبحث المستفيدون عن مواعيد صرف مستحقات شهر فبراير، حيث يتم صرف المعاشات ابتداءً من اليوم الأول من الشهر ويستمر حتى نهايته، سيتم صرف مستحقات معاشات ومرتبات شهر فبراير في عدة مناطق، وتشمل.

فروع مختلف البنوك المنتشرة في جميع أرجاء البلاد.

المحافظ الإلكترونية المتاحة على الهواتف المحمولة.

المكاتب التابعة لهيئة البريد.

فروع شركة فوري.

كيفية الاستعلام عن قيمة مستحقات شهر فبراير من المعاشات والمرتبات

يمكن للموظفين والمتقاعدين الاستعلام عن مستحقات شهر فبراير إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية.