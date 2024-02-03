شوف اسمك فورا.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي والرعاية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تقديم تصريح يفيد بتوفير وجبة أخيرة للمواطنين المستحقين للدعم، حتي يستطيعون التماشي مع متطلبات الحياة الاساسية من مأكل ومشرب، لذلك الكثير من الناس يقومون بالبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حتي يتمكنوا من حصولهم على الوجبة من الوزارة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين لحصولهم على الوجبة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024م.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإتاحة منصة تسمي “مظلتي” خاصة بتقديم كل ما يتعلق بدعم المواطن من الرعاية الاجتماعية بشكل الكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وسعيًا أيضًا من الوزارة لتقديم الدعم لمن يستحقون بالفعل بعد البحث عليهم والتأكد من جميع المستندات الخاصة بهم، وفي التالي سوف نتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة المقبولين من خلال المنصة.
خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة
بعد تصريح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إعلانها لاسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة المقدمة من الرعاية الاجتماعية في الايام المقبلة، يجب اتباع هذه الخطوات التالية:
- يجب الدخول علي منصة مظلتي أولاً.
- ثم اختيار جملة “الرعاية الاجتماعية”.
- ثم الضغط على جملة “اسماء المقبولين في دعم شهر يناير 2024م”.
- ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم والقومي والمحافظة والاسم.
- ومن ثم يجب الضغط علي كلمة ” استعلام”.
- ثم يظهر ملف PDF يمكن تحميله حتي تري نفسك من هذه الاسماء المقبولة أم لا.
- ولكن يجب علي الشخص الذي يريد دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن يتأكد من جميع بياناته الشخصية الذي قام بإدخالها، وأن هي نفسها التي توجد في ملف الـ PDF ليس تشابه اسماء.