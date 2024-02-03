سعر الدولار في السوق السوداء بتاريخ اليوم “تحديث لحظة بلحظة” .. الناس تعبت من زيادة الأسعار

يبحث الناس باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سعر الدولار في السوق السوداء لاعتبار الدولار هو المتحكم الأول في الأسعار المصرية وبسبب الزيادة المستمرة في سعر الدولار تتزايد الأسعار في جميع السلع في مصر حيث تم تداول بعض الأخبار عن زيادة سعر الدولار مرة أخرى في السوق السوداء ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على المزيد عن سعر الدولار في السوق السوداء الان تابعوا معي.

سعر الدولار في السوق السوداء

تم اصدار قرار مفاجئ من قبل البنك المركزي فيما يخص سعر الدولار في السوق السوداء لتصل تراجعات ملحوظة في خلال الساعات الماضية في سعر الدولار ويحدث هبوط مفاجئ في سعر العملة الأمريكية حيث يظل سعر الصرف الرسمي للدولار يقف الى ما يقرب من 30 جنيه و 90 قرش للدولار الواحد مما أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما يقرب من 65 جنيه للدولار الواحد حيث يتراوح من بين 64 جنيه الى 65 جنيه مصري حيث كان الدولار في الأيام الماضية يصل سعره الى 73 جنيه وتمت ملاحظة انخفاض كبير في سعر الدولار ما يقرب من 8 جنيه الى 10 جنيه مصري فرق في التراجع والجدير بالذكر أن البنك المركزي قام برفع أسعار الفائدة منذ شهر أغسطس 2023 مقاومة ذلك بتغيير توقعات الخبراء الذين توقعوا تثبيت الفائدة وقامت لجنة السياسة النقدية ايضا برفع الفائدة بما يقرب من 200 نقطة وصدر ذلك البيان منذ يوم الخميس الماضي.