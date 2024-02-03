بقت مجنونه زي الأوطة!! أسعار الفاصوليا البيضاء 2024 الرسمي بعد الارتفاع المفاجئ

مع تزايد الأسعار المستمر يتساءل العديد من الناس في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي باستمرار عن أسعار السلع ومن أكثر السلع التي يتم التساؤل عن سعرها هو سعر الفاصوليا البيضاء حيث تعتبر الفاصوليا البيضاء من البقوليات وهي من المواد الغذائية المهمة ويتزايد سعرها باستمرار حيث تم الكشف مؤخرا عن سعر الفاصوليا البيضاء لعام 2024 ويمكنكم الاطلاع على السعر المقرر لبيع الفاصوليا البيضاء لشهر فبراير 2024 من خلال متابعة هذا المقال.

أسعار الفاصوليا البيضاء 2024

يبلغ الان سعر الفاصوليا البيضاء في مصر 100 جنيه للكيلو حيث تم ارتفاع سعر الفاصوليا البيضاء بسبب تأثر جميع السلع بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري والعديد من العوامل الاخرى حيث كشف تاجر حبوب الجملة بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية خالد الكيلاني عن سعر الفاصوليا البيضاء ويتراوح سعرها الان بين 100 جنيه و 105 جنيه كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجود الفاصوليا البيضاء داخل منافذ بيع السلع التموينية حيث يمكنكم شراء الفاصوليا البيضاء على البطاقة التموينية من خلال المنافذ بيع سلع التموين المنتشرة في جميع المحافظات المصرية .

سبب ارتفاع سعر الفاصوليا البيضاء

يمكنكم من خلال النقاط التالية التعرف على العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الفاصوليا البيضاء: