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عموم العراق | اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 .. قبول أكثر من 2000 مستفيد جديد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل الرابط الخاص بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حاليا وفي سياق مهم، سيتم الإعلان عن الوجبات الجديدة للعام الجديد في وقت قريب جدًا ما يتبقى حاليا هو تجميع وفرز الأسماء للمشمولين
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
- قم بالوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- انقر على خيار “خدمات إلكترونية” المتاحة في الصفحة الرئيسية.
- اختر قسم “هيئة الرعاية الاجتماعية” من القائمة المتاحة.
- ابحث عن خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” واضغط عليه.
- حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.
- انقر على أيقونة “استعلام” للحصول على الكشوف وأسماء المشمولين.
- سيظهر لك ملف PDF قم بتحميله وابحث عن اسمك ضمن الكشوف المتاحة.
شروط الرعاية الاجتماعية
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بإقامة دائمة في العراق.
- يجب أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
- يتعين على المتقدم عدم امتلاك أي عقار أو ممتلكات غالية.
- ينبغي ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.
- يرجى التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة لتجنب أي تأخير لديكم.
- المتقدم لا يجب أن يكون لديه أي دخل شهري ثابت.
- للرجال: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما وألا يتجاوز 60 عاما للسيدات: يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 سنة وألا يتجاوز 55 عاما.
- قدّم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لضمان تكامل الطلب.