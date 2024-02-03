عموم العراق | اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 .. قبول أكثر من 2000 مستفيد جديد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل الرابط الخاص بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حاليا وفي سياق مهم، سيتم الإعلان عن الوجبات الجديدة للعام الجديد في وقت قريب جدًا ما يتبقى حاليا هو تجميع وفرز الأسماء للمشمولين

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قم بالوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. انقر على خيار “خدمات إلكترونية” المتاحة في الصفحة الرئيسية. اختر قسم “هيئة الرعاية الاجتماعية” من القائمة المتاحة. ابحث عن خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” واضغط عليه. حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها. انقر على أيقونة “استعلام” للحصول على الكشوف وأسماء المشمولين. سيظهر لك ملف PDF قم بتحميله وابحث عن اسمك ضمن الكشوف المتاحة.

شروط الرعاية الاجتماعية