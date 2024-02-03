على الهادي يا زبادي “حقيقة زيادة رواتب الموظفين بمناسبة شهر رمضان 2024” .. اعرف الكلام على ايه

تشكل زيادة المعاشات والمرتبات في القطاعين العام والخاص محور اهتمام كبير للمواطنين المصريين، حيث تأتي هذه الزيادات استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل الفرد ودعم الاقتصاد المحلي.

زيادة رواتب الموظفين بمناسبة شهر رمضان 2024

تعد زيادة المعاشات والمرتبات لعام 2024 خطوة حيوية نحو دعم الاستقرار المالي للمواطنين تم تطبيق زيادة على معاشات المتقاعدين لتحسين ظروف حياتهم وتعزيز الأمان المالي لهم تمت زيادة المرتبات في القطاع العام لتحفيز الموظفين وتعزيز رفاهيتهم المالية وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإنتاجية تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتقديم دعم مالي للمواطنين وتحفيز الاقتصاد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة تم التنسيق بين وزارة المالية واتحاد العمال ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لضمان تحديد مقدار وآلية تنفيذ الزيادات بشكل شفاف وفعال تتطلع الحكومة إلى مواصلة سياستها الداعمة للمواطنين وتقييم الظروف الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.

زيادة المرتبات للموظفين القطاع الخاص

بعد اتخاذ القرارات الجديدة من قبل المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير هذه القرارات إلى زيادة ملموسة في الحقوق المالية لموظفي القطاع الخاص اعتبارا من يناير 2024