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100 دينار شهريًا “التسجيل في المكرمة الملكية بالأردن 2024” .. سارع في التقديم
تسعى الحكومة الأردنية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتقديم الدعم اللازم في مجالات الغذاء والرعاية الصحية تأتي مكرمة الملكية بقيمة 100 دينار أردني كجزء من جهود الحكومة لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.
التسجيل في المكرمة الملكية بالأردن 2024
- 1. قم بالوصول إلى موقع صندوق المعونة الوطنية
- 2. اختر خدمة الدعم النقدي الموحد من القائمة المتاحة.
- 3. سجل رقمك الوطني وكلمة السر الخاصة بك للوصول إلى حسابك.
- 4. اختر خدمة المكرمة الملكية المتاحة على الموقع.
- 5. قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة وتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة مع طلبك.
- 6. بمجرد إكمال تعبئة النموذج وتقديم المستندات انقر على زر الإرسال لتقديم الطلب.
باتباع هذه الخطوات بشكل صحيح ودقيق ستكون قد أتممت عملية التسجيل بنجاح للحصول على المكرمة الملكية المخصصة.
شروط المكرمة الملكية بالأردن
- يجب أن يكون المستفيد جزءا من برنامج الحفاظ على الأمان الاجتماعي الوطني.
- يتوجب أن تكون أسرة المستفيد مسجلة في برنامج دعم المعونات الشهرية.
- يشترط عدم مغادرة المستفيد للأردن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
- يجب على المستفيد التعاون مع الباحث الاجتماعي المرسل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لفحص الحالة وضمان استحقاقها.
- يحظر استخدام المكرمة الملكية لأغراض الترفيه أو الاستثمار أو التجارة ويجب أن يكون الاستفادة لأغراض تحسين الحياة المعيشية.
- يجب عدم الحصول على مساعدات مالية من مصادر أخرى خلال فترة الاستفادة من البرنامج.