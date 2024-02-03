100 دينار شهريًا “التسجيل في المكرمة الملكية بالأردن 2024” .. سارع في التقديم

تسعى الحكومة الأردنية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتقديم الدعم اللازم في مجالات الغذاء والرعاية الصحية تأتي مكرمة الملكية بقيمة 100 دينار أردني كجزء من جهود الحكومة لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.

التسجيل في المكرمة الملكية بالأردن 2024

1. قم بالوصول إلى موقع صندوق المعونة الوطنية 2. اختر خدمة الدعم النقدي الموحد من القائمة المتاحة. 3. سجل رقمك الوطني وكلمة السر الخاصة بك للوصول إلى حسابك. 4. اختر خدمة المكرمة الملكية المتاحة على الموقع. 5. قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة وتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة مع طلبك. 6. بمجرد إكمال تعبئة النموذج وتقديم المستندات انقر على زر الإرسال لتقديم الطلب.

باتباع هذه الخطوات بشكل صحيح ودقيق ستكون قد أتممت عملية التسجيل بنجاح للحصول على المكرمة الملكية المخصصة.

شروط المكرمة الملكية بالأردن