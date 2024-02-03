e-spf.spf.gov رابط التسجيل في منفعة دخل الأسر سلطنة عمان 2024 عبر موقع صندوق الحماية الاجتماعية+ الشروط وخطوات التسجيل

أعلن “صندوق الحماية الاجتماعية” في سلطنة عمان اليوم، عن بدء قبول التسجيل في برنامج منفعة دخل الأسرة الذي يتم تقديمه في السلطنة، وبات من الآن بإمكان الأسر التي تستوفي الشروط وتحمل بطاقة “الضمان الاجتماعي”، التسجيل في نقاط الخدمة المنتشرة في جميع المحافظات، مع بدء المرحلة الأولى للتسجيل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق الاستفادة من المزايا المقدمة من البرنامج شهرياً للأسر المستحقة للدعم في جميع محافظات السلطنة.

منفعة دعم دخل الأسر سلطنة عمان 2024

يقوم برنامج الدعم المالي للأسر في سلطنة عمان بتقديم مساعدة مالية نقدية منتظمة يتم صرفها شهرياً للعائلات ذات الإمكانات المالية المحدودة، والتي تواجه صعوبة في تأمين مصادر الدخل التي تسمح لها بالعيش في مستويات اجتماعية أفضل، ويتم الحصول على هذه المساعدة وفقًا لمعايير محددة تتضمن دخل الأسرة وقدرة أفرادها على العمل وجلب الأموال.

شروط التسجيل في منفعة دخل الأسرة 2024 في سلطنة عمان

شروط التسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان عام 2024 هي كما يلي:

يجب أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية. يجب أن يكون مجموع دخل الأسرة، بما في ذلك الدخل المكافئ للقدرة على الكسب، أقل من المستوى المستهدف. يجب الإفصاح عن الدخول والأصول في الاستمارة المخصصة لتقديم الطلب.

يمكن للأسر التي تستوفي هذه الشروط وتحمل بطاقة الضمان الاجتماعي التسجيل في منفعة دخل الأسرة عبر نقاط الخدمات المنتشرة في جميع المحافظات في سلطنة عمان،يرجى اتباع الخطوات المطلوبة لتقديم الطلب والحصول على المنفعة.

التسجيل في منفعة دخل الأسرة 2024 في سلطنة عمان

تم إعلان بدء القبول لبرنامج منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان في اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم المالي الشهري للأسر ذات الدخل المحدود والقدرات المحدودة على الكسب، يتم تحديد المنفعة استنادًا إلى مستوى الدخل ومدى قدرة أفراد الأسرة على الكسب، بالإضافة إلى الدخل الإجمالي للأسرة، تتمركز أهداف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لتلك الأسر.

للتسجيل في منفعة دخل الأسرة 2024 في سلطنة عمان، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. ابحث عن رابط التسجيل في برنامج منفعة دخل الأسرة وانقر عليه. قم بملء استمارة التسجيل بالمعلومات المطلوبة، مثل الاسم والعنوان ورقم الهوية وتفاصيل الأسرة والدخل الشهري. تأكد من إرسال جميع المستندات المطلوبة المثبتة للدخل والحالة الاجتماعية. بعد استلام طلبك، ستتم مراجعة المعلومات وتقييم الأهلية. في حال الموافقة على طلبك، ستصبح مؤهلاً لتلقي المساعدة المالية الشهرية.

قيمة المنفعة المالية الدورية تختلف وفقًا لظروف واحتياجات الأسرة. لذا، ستتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات حول قيمة المنفعة وتفاصيل أخرى عند إكمال عملية التسجيل.

رابط منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان

منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان لعام 2024 تحسب بناءً على عدد أفراد الأسرة وتكون بمبلغ 115 ريال عماني لكل فرد. سيتم إضافة مجموع دخل الأسرة وفي النهاية ستظهر لك قيمة المنفعة بالإضافة إلى الدخل الإجمالي للأسرة.

لمعرفة قيمة منفعة دخل الأسرة الخاصة بك لعام 2024 في سلطنة عمان، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. يمكنك العثور على حساب ومعرفة قيمة منفعة دخل الأسرة عبر الرابط التالي:هنا