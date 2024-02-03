فرح عيالك بالتردد ده.. استقبل الآن تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على نايل سات لمحتوى مميز لطفلك
على الرغم من حداثة قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات إلا أن هذه القناة قد أصبحت محببه لدى فئة كبيرة جدا من الأطفال داخل الوطن العربي، وهذا لأنها تقدم أغاني جميلة للأطفال، بالإضافة إلى برامج مسلية وممتعة والمحتوى يتناسب مع فئات عمرية مختلفة للأطفال، وبناء عليه يبحث الكثير من الأمهات عن التردد الجديد لقناة بطوط حتى يكونوا قادرين على ضبط هذه القناة مرة أخرى لأطفالهم الصغار للاستمتاع بالمحتوى الموجود عليها، لأنه دائما ما يكون هادف ويعمل على اكتساب الأطفال مهارات جديدة ومعرفة معلومات مفيدة تابعونا للتفاصيل.
التردد الجديد لقناة بطوط الجديد 2024
لقد أعلنت إدارة قناة بطوط خلال الفترة الأخيرة بأنها سوف تقوم بإجراء بعض التعديلات بخصوص تردد القناة، وهذا جعل هناك تساؤل من قبل العديد من الآباء عن التردد الجديد خاصة وأن هذه القناة تقدم محتوى مميز للأطفال، لذلك قد جئنا لكم بالتردد الجديد لقناة بطوط على النايل سات فقط عليكم إدخال البيانات التالية بشكل صحيح:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- التردد: 10595.
- الاستقطاب: أفقي.
أهم مميزات الخاصة بقناة بطوط
العديد من المزايا موجودة في قناة بطوط وهذا جعلها من أحد أهم قنوات الأطفال على النايل سات، ونجد أنها تبث محتواها باللغة العربية حتى يقوم بمشاهدته كل الأطفال في الوطن العربي واليكم أبرز مزاياها:
- أولا هذه القناة تقدم محتوى ترفيهي ممتع ومسلي وفي نفس الوقت تقدم محتوى تعليمي بصورة بسيطة تخاطبيه عقول الأطفال الصغار.
- ثانيا هذه القناة تقدم برامج تحث فيها الأطفال على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي.
- ثالثا هذه القناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات ويتم عرض محتواها على مدار 24 ساعة مجانا تماما.
- رابعا نجد أن أداره قناة بطوط تسعى دائما أن تقدم محتواها بجوده مرتفعة ودون أي تشويش أو انقطاع.