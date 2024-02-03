يا فرحتكم بالدرجات الجميلة “نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ترم اول 2024” .. ظهرت بالاسم

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالاعلان انه في الساعات القادمة سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول في محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2023 و 2024 وقامت بالاعلان انه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات وسوف يتم رفع النتيجة على الموقع المعتمد من وزارة التربية والتعليم المصرية حيث قام الطلاب والطالبات بالانتهاء من امتحانات الترم الاول منذ يوم الخميس الموافق 25 يناير واستمرت الامتحانات لمدة أسبوع حيث بدأت يوم الخميس الموافق 18 يناير عام 2024 ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة الرابط الذي يمكنكم من خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2023 و 2024 تابعوا معي.

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ترم اول 2024

بعد أن تم الانتهاء من تأدية امتحانات الترم الاول للشهادة الاعدادية العام الدراسي 2023 و 2024 ويريد العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية حيث قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن رابط يمكن من خلالها الاستعلام برقم الجلوس واسم الطالب فقط وتم الاعلان عن انه سوف يتم إتاحة النتائج على الرابط فور الانتهاء من التصحيح وتم الانتهاء بالفعل من تصحيح جميع الامتحانات وسوف يتم الإعلان عنها في غضون الساعات القادمة حيث يمكنكم الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الدقهلية من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال النقر على هذا الرابط

او يمكنكم الاطلاع على النتيجة من خلال موقع نتيجه نت المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية من خلال النقر على هذا الرابط.