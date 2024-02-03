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قناة شباب المستقبل .. تردد قناة سبيستون الجديد 2024 نزلها وفرح أطفالك

reham hassanمنذ 55 دقيقة
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تردد قناة سبيستون
تردد قناة سبيستون الجديد على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة سبيستون الجديد 2024، حيث تعتبر هذه القناة من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى هادف وممتع، فهي تضيف للأطفال الكثير من المعلومات وخاصة المتعلقة بالجسم وتكوينه، وفي هذا المقال سنوضح تردد قناة سبيستون على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة سبيستون الجديد على النايل سات

هناك الكثير من متابعي القناة يتابعونها على هذا القمر الصناعي، ويمكن تنزيلها الآن من خلال البيانات التالية:

القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأالجودة
سبيس تونعربسات1178527500H عمودي5/6SD

تردد قناة سبيستون على العرب سات

يمكن تنزل هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات ومتابعة برامجها وكذلك الاستفادة منها، وذلك من خلال البيانات التالية:

القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأالجودة
سبيس تونعربسات1234127500H عمودي5/6SD

برامج قناة سبيستون ومواعيد عرضها

تقدم قناة سبيستون مجموعة متنوعة من البرامج الهادفة والتي سنوضحها مع موعد عرضها، ولكن يمكن أن تختلف هذه المواعيد على حسب المنطقة التي تتواجد بها، لذلك يمكن التأكد منها عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة، وتتمثل في التالي:

الفئةالبرنامجالوقت
أفلاممغامرات توم سوير10:00 صباحًا
أفلامسنو وايت والأقزام السبعة12:00 ظهرًا
أفلامعلاء الدين2:00 مساءً
أفلامالجميلة والوحش4:00 مساءً
مسلسلاتالمحقق كونان6:00 مساءً
مسلسلاتأبطال الديجيتال7:00 مساءً
مسلسلاتهزيم الرعد8:00 مساءً
مسلسلاتحارة أنمي ومانغا9:00 مساءً
برامجتاز المشاكس10:00 صباحًا
برامج تاما والأصدقاء11:00 صباحًا
برامج تايني تون12:00 ظهرًا
برامج تل الأحلام1:00 مساءً
برامجتليتبيز2:00 مساءً
برامج التنانين المرحة3:00 مساءً
برامجتوب بليت4:00 مساءً

مميزات قناة سبيستون

تردد قناة سبيستون
تردد قناة سبيستون الجديد على كافة الأقمار الصناعية
  • قناة Spacestone تعتبر من أفضل القنوات التي تهتم بعادات وتقاليد الوطن العربي وتروج للقيم السليمة.
  • تعليم الأطفال كيفية أداء الصوم والصلاة المفروضة.
  • تقديم مسلسلات وبرامج تحتوي على أخلاق العرب والمسلمين.
  • تقوية مواهب الأطفال وزيادة معرفتهم بالمعلومات والتكنولوجيا الحديثة.
  • زرع محتوى ثقافي متنوع في عقول وأجيال الأطفال العرب وتعد من القنوات المدبلجة بشكل مميز.
  • الأغاني التي تقدمها القناة تعزز الحب والتعاون بين العائلة والأصدقاء.
  • تحظى القناة باستقرار كبير في أذهان الأطفال العرب وتحمل محتوى ذي تأثير إيجابي على الطفولة.
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reham hassanمنذ 55 دقيقة
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