قناة شباب المستقبل .. تردد قناة سبيستون الجديد 2024 نزلها وفرح أطفالك

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة سبيستون الجديد 2024، حيث تعتبر هذه القناة من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى هادف وممتع، فهي تضيف للأطفال الكثير من المعلومات وخاصة المتعلقة بالجسم وتكوينه، وفي هذا المقال سنوضح تردد قناة سبيستون على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة سبيستون الجديد على النايل سات

هناك الكثير من متابعي القناة يتابعونها على هذا القمر الصناعي، ويمكن تنزيلها الآن من خلال البيانات التالية:

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة سبيس تون عربسات 11785 27500 H عمودي 5/6 SD

تردد قناة سبيستون على العرب سات

يمكن تنزل هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات ومتابعة برامجها وكذلك الاستفادة منها، وذلك من خلال البيانات التالية:

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة سبيس تون عربسات 12341 27500 H عمودي 5/6 SD

برامج قناة سبيستون ومواعيد عرضها

تقدم قناة سبيستون مجموعة متنوعة من البرامج الهادفة والتي سنوضحها مع موعد عرضها، ولكن يمكن أن تختلف هذه المواعيد على حسب المنطقة التي تتواجد بها، لذلك يمكن التأكد منها عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة، وتتمثل في التالي:

الفئة البرنامج الوقت أفلام مغامرات توم سوير 10:00 صباحًا أفلام سنو وايت والأقزام السبعة 12:00 ظهرًا أفلام علاء الدين 2:00 مساءً أفلام الجميلة والوحش 4:00 مساءً مسلسلات المحقق كونان 6:00 مساءً مسلسلات أبطال الديجيتال 7:00 مساءً مسلسلات هزيم الرعد 8:00 مساءً مسلسلات حارة أنمي ومانغا 9:00 مساءً برامج تاز المشاكس 10:00 صباحًا برامج تاما والأصدقاء 11:00 صباحًا برامج تايني تون 12:00 ظهرًا برامج تل الأحلام 1:00 مساءً برامج تليتبيز 2:00 مساءً برامج التنانين المرحة 3:00 مساءً برامج توب بليت 4:00 مساءً

مميزات قناة سبيستون