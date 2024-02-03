نجاح عالي في جميع المحافظات “استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2024” .. أعرف بسرعة نتيجتك

استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2024 يُفترض أن ينتهي طلاب وطالبات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024 من الامتحان التكميلي للعام الدراسي 2023-2024 في الفروع الأكاديمية والتعليم المهني الشامل اليوم، الاثنين، 15 يناير 2024، بدأت الامتحانات في 28 ديسمبر 2023، وتنتظر الطلاب بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج التوجيهي 2024 الفصل الأول في الأردن من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية.

استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2024

تعتبر هذه اللحظة حاسمة حيث يبحث الطلاب بشغف عن موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن، بعد إتمامهم بنجاح الامتحانات الفصلية في جميع المراحل الدراسية، وستقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بالكشف عن هذه النتائج قريبًا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية اليوم، الخميس 1 فبراير/شباط 2024، موعد إعلان نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024، صرّح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، د. عزمي محافظة، بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان التكميلي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي هذا الإعلان بعد اكتمال عمليات تصحيح الأوراق وتدقيق الامتحانات وفرزها بعناية، وبمجرد صدور بيان رسمي من الوزارة، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط المتاح على بوابة الصبح.

يمكن للطلاب الاستفادة من الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2024 في الأردن: