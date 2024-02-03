ظهرت هنا.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

في محافظة الإسماعيلية اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الفصل الدراسي الأول، وأوضح نسب النجاح في كافة الإدارات التعليمية، والتي بلغت نسبة النجاح إلى 78.58 %، حيث قال الدكتور محمد البحيري إن عدد الطلاب الذين خضعوا و تقدموا لاختبارات الفصل الدراسي الأول والتي بلغ عددهم 27757 طالب وطالبة، من العدد الإجمالي الكلي للطلاب 27878 طالب وطالبة، بالإضافة إلى أنه قال إنه تم الإعلان عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم في محافظة خلال الساعات المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أوضح نسب النجاح للشهادة الإعدادية، والتي بلغت نسبتها 78.85 %، وبلغت أيضا نسبة النجاح في المدارس الحكومية العامة عربي 76.16 %، بالإضافة إلى أن في المدارس الخاصة والرسمية للغات بلغت نسبة نجاحها 98.88 %، ويمكن للطلاب الإعدادية الحصول على النتيجة عبر الرابط الرسمي لمنصة مديرية وزارة التربية والتعليم، أو من خلال منصة نتيجة كنت ، ولكن باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر منصة وزارة التربية والتعليم محافظة الإسماعيلية، أو عبر منصة نتيجة نت قم بتحديد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول الدراسي. قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس. ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام أو “عرض النتيجة”. بعد بضع ثوان يتم ظهور نافذة جديدة بها نتيجة الطالب بالدرجات والتقديرات التي حصلوا عليها في كافة المواد الدراسية لهذه المرحلة.

نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

محافظ الاسماعيليه، قدمه تهنئته لجميع الطلاب الناجحين والمتميزين، متمنينًا لكافة الطلاب دوام النجاح والتفوق في جميع المراحل التعليمية في حياتهم الدراسية القادمة، بالإضافة إلى أنه وجه رسالة إلى أولياء الأمور بالشكر والتقديرعلى مجهوداتكم ومساهمته في نجاح أبنائهم، وأعلن وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، عن نسب النجاح للفصل الدراسي الأول 2024/2023 لهذا العام والتي تتمثل في التالي: