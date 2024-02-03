“هنــــا” رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ترم اول في جميع المحافظات .. مبروك النتائج مبشرة

أعلنت المديرية التعليمية بالقاهرة بفخر عن موعد إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي للعام 2024، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير الحالي يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المديرية لتوفير الشفافية والوصول الفوري إلى النتائج للطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ترم اول

أن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2024 ستكون متاحة للجميع عبر بوابة التعليم الأساسي حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر تأتي هذه الخطوة في إطار الاعتماد على الوسائل الرقمية لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات تشدد المديرية على أهمية استخدام بوابة التعليم الأساسي كوسيلة رئيسية للاطلاع على النتائج مع التأكيد على جاهزيتها لتوفير تجربة فريدة وفعّالة للطلاب وأولياء الأمور تتوقع المديرية أن يكون الإعلان عبر هذا الوسيلة الرقمية سببا لتسهيل علي الطالب.

خطوات الاستعلام عن النتيجة الصف الثاني الثانوي