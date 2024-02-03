ينهار تخفيضات.. عروض كارفور شهر فبراير 2024 على جميع المنتجات والشاشات

حصرياً عروض كارفور شهر فبراير 2024 على جميع الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية، حيث يواصل كارفور مفاجأته هذا العام لجميع عملائه ويمنحهم الكثير من الخصومات والتخفيضات المتميزة والتي تصل إلى 50%، وذلك استعداداً للاحتفال بحلول اقتراب شهر رمضان الكريم، ولقد يعد كارفور من أشهر وأكبر المتاجر الإستهلاكية الموجودة في مصر الذي يضم العديد من الأقسام التي تلبي احتياجات المواطن بأكمله.

عروض كارفور شهر فبراير 2024

تمتاز عروض كارفور شهر فبراير 2024 بالتميز والانفراد، التي لا يوجد مثيل لها في باقي المجمعات الاستهلاكية، فرغم غلاء الأسعار الفادح إلا أن كارفور استطاع أن يلبي جميع احتياجات المواطنين بأفضل الأسعار، وذلك من خلال تقديمه الخصومات والتخفيضات المستمرة والتي تصل إلى النصف، وفيما يلي بعض العروض التي يطرحها الهايبر:

خصومات تصل إلى 70% على جميع أنواع السلع الغذائية.

تخفيض 80% على الأرز والسكر والزيت والسمن.

أقوى الخصومات على الأجهزة الكهربائية حيث تصل إلى 75% من سعرها الأصلي.

خصم 26%على الأدوات المنزلية بجميع أنواعها.

تخفيض بنسبة 31% على كافة أنواع الشاشات التلفزيونية.

خصم بنسبة 20% على الخضروات والفواكه الطازجة.

خصومات كارفور على الأجهزة الكهربائية

يضم كارفور جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمختلف الماركات الأصلية، حيث يقدم لعملائه الكرام تخفيضات لا مثيل لها بمناسبة عيد ميلاده، منها التالي:

شاشة تورنيدو 32 بوصة بسعر 4799 جنيه بدلا من 6999 جنيه.

تلفزيون شارب 55 بوصة متاح بسعر 1399 بدلا عن 19999 جنيه.

شاشة فريش 32 بوصة متوفرة بسعر 5299 جنيه بدلا من 8299 جنيه.

غسالة إل جي سعة 8 كيلو متاحة بسعر 26990 جنيه بدلا من 31600 جنيه.

مكنسة تورنيدو بسعر 2499 جنيه بدلا من 3150 جنيه.

تخفيضات كارفور رمضان 2024

يوفر المتجر كرتونة رمضان بسعر مميز، حيث يقدم شنطة رمضان بسعر 75 جنيه فقط، وهى تتكون على التالي: