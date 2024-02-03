الآن ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول محافظة كفر الشيخ، عقب اعتماد محافظ كفر الشيخ لنتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024 بنسبة نجاح 80.33 %.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة كفر الشيخ

اعتمد اليوم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الأستاذ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024م، بنسبة نجاح 80.33 %، كما اعتمد اللواء المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 99.45 %، كما اعتمد اللواء جمال نور الدين نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت90.9 %.

وكيل الوزارة يستعرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

كما أكد الأستاذ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ 61 ألفا و 124 طالب وطالبة، تغيب منهم 148 طالب وطالبة، كما حضر منهم الامتحانات عدد 60 ألفا و976 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح الكلية بالمحافظة 80.33 %.

كما توجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والأستاذ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بخالص التهنئة لأبنائهما الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنين لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

الآن بالاسم ورقم الجلوس أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 عبر موقع نتيجة نت الإلكتروني natiga- 4dk. net

الآن بالاسم ورقم الجلوس ومن خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول محافظة كفر الشيخ.

حيث يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ، والتي تم اعتمادها منذ قليل، كما سبق وتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في العديد من محافظات الجمهورية.



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ اليوم ظهور النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق، واعتماد اللواء المحافظ لها.

هذا ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة من خلال الدخول مباشرة إلى بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة كفر الشيخ أو من خلال الدخول إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني، من خلال إتباع خطوات الاستعلام التالية بالتفصيل.

الآن لينك ورابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم الآن بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أو موقع نتيجة نت الإلكتروني:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، أو الدخول مباشرة إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني إضغط هنا.

يتم الضغط على خيار“ نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ”.

ثم بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب أو الطالبة أو رقم الجلوس في الجزء المخصص له.

ثم الضغط على زر“ استعلام عن النتيجة”.

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