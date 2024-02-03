هنا.. رابط وشروط التقديم في سقيا المواطن بالمملكة العربية السعودية 1445هـ

يتزايد اهتمام المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط التسجيل في خدمة سقيا المواطن، التي تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للمواطنين، وتعتبر هذه الخدمة مهمة في تأمين مياه الشرب، وتوفير الناقلات، وحفر الآبار، وسوف نستعرض في هذا المقال عبر موقع البديل رابط وخطوات التسجيل في خدمة سقيا المواطن، فتابعونا.

شروط التقديم في سقيا المواطن في السعودية 1445هـ

يهدف هذا النظام إلى تحسين الخدمات المائية للمزارعين، وضمان توفير المياه اللازمة لأغراض الري والاستخدام الزراعي، ويتطلب التقديم لخدمة سقيا المواطن في المملكة العربية السعودية بعض الشروط، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي ولا يجوز أن يحمل أي جنسية أخرى. يجب أن يتوفر للمستفيد مبنى سكني، حيث لا تتوفر خدمات للمزارع والاستراحات. يجب على المتقدم أن يقدم مستندات تثبت ملكيته للمنزل السكني، وذلك بإحضار فاتورة كهرباء حديثة. يجب تقديم نسخة من البطاقة العائلية كدليل على السكن داخل المنزل.

آلية التسجيل في سقيا المواطن بالخطوات

للتسجيل في خدمة سقي المواطن، يمكنك اتباع الخطوات التالية: