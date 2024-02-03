اضبط تردد قناة سما دبي بآخر تحديث (يناير 2024) على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تلتزم قناة “سما دبي” بتقديم محتوى تلفزيوني متنوع ومتعدد الأوجه، مستهدفة جميع أفراد الأسرة وشرائح المجتمع الخليجي والعربي، يتضمن برنامجها مجموعة من البرامج التي تتناول مواضيع متنوعة، إلى جانب عرض مسلسلات ونشرات أخبار وغيرها من المحتويات التي تلبي اهتمامات المشاهدين في المنطقة الخليجية والعربية.

لمحة عن قناة سما دبي الإماراتية

تعد قناة سما دبي إحدى القنوات الإماراتية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، تأسست في عام 2005، وتتميز فضائية سما دبي بتقديم مجموعة واسعة من المحتويات التلفزيونية المتنوعة، حيث لا تقتصر على مجال معين.

يتم عرض الأخبار العربية والخليجية والعالمية على شاشتها، بالإضافة إلى برامج ترفيهية وسياسية واجتماعية، كما تقدم مسلسلات عربية وخليجية، محتلة بذلك مكانة مميزة في قلوب ملايين المشاهدين ذوي الاهتمامات المتنوعة داخل وخارج منطقة الخليج، وتسعى قناة سما دبي إلى تقديم محتوى إعلامي هادف ومتكامل يعود بالنفع على المشاهدين في المنطقة الخليجية والعربية، كما تهتم القناة بتقديم مواد إعلامية مفيدة وبرامج شاملة وهادفة تعكس الواقع وتلبي توقعات واحتياجات المشاهدين.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى قناة سما دبي إلى إبراز الحضارة الإماراتية ومميزاتها من خلال البرامج المتنوعة والأفلام الوثائقية البسيطة.

تردد قناة سما دبي على الأقمار الصناعية بآخر تحديث 2024

تردد قناة سما دبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11095

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة سما دبي على القمر الصناعي عرب سات



تردد القناة: 12130

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

يجدر بالذكر أن قناة سما دبي الإماراتية تقوم بالبث بدقة عادية، ويستطيع المشاهدون الاستمتاع بها في حال كانوا يمتلكون أجهزة تلفزيون قديمة لا تدعم الدقة العالية، كما أن اسم القناة في قائمة القنوات سيظهر باسم “Sama Dubai”.