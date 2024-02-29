اعرف دلوقتي .. تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

يبحث البعض عن تفاصيل العلاوة الدورية، حيث انها زيادة في راتب الموظف يتم منحها بشكل دوري، عادة كل عام وتهدف إلى مكافأة الموظف على أدائه الجيد ومساهمته في الشركة، حيث تختلف نسبة العلاوة الدورية من شركة إلى أخرى، ولكنها عادةً ما تكون نسبة مئوية من راتب الموظف الأساسي، لذلك سوف نتعرف على تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.

العلاوة الدورية

يتيح نظام العلاوات الدورية الجديد للمنشآت مرونة أكبر في تحديد نسبة العلاوة وتوقيتها، وذلك وفقًا لظروفها المالية وأداء العمال، ويمكن ربط العلاوات الدورية بأداء العامل حيث تحدد المنشأة معايير تقييم الأداء وربطها بنظام العلاوات الدورية، بما لا يقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يساعد على تحفيز العمال على بذل المزيد من الجهد لتحسين أدائهم، حيث يمكن أن يؤدي ربط العلاوات الدورية بالأداء إلى تحقيق عدالة أكبر بين العمال، حيث يتم مكافأة العمال الأكثر أداء بشكل أفضل.

زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص

قرر مجلس الأجور في مصر في أكتوبر 2023 رفع أدنى حد للأجور للأشخاص الذين يعملون بالقطاع الخاص حتى 3500 جنيه مصري بدلاً من 3000 جنيه، وهذا اعتبارًا من 1 يناير 2024، حيث تأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر، وحرصت الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تعد هذه الزيادة هي الرابعة للحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خلال عامين، حيث تم رفعه من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.