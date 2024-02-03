“قدم حالا”.. خطوات التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024 عبر موقع صندوق المعونة الوطنية وشروط التسجيل

تصدرت خطوات التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وخاصة بعد منح الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المملكة الأردنية الهاشمية مكرمة ملكية سنوية بقيمة 100 دينار للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة مستفيدي صندوق المعونة الوطنية، ويتم تقديم هذه المساعدة قبل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد نظرا لغلاء المصاريف في تلك الأثناء، ولهذا سوف نوضح خطوات التسجيل في المكرمة الملكية إلى جانب ذلك شروط الحصول عليها.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024

يمكن للمواطنين بالأردن اتباع خطوات التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024 من أجل الحصول على المكرمة الملكية، وتكون على النحو التالي :

انقر على موقع تكافل الخاص بصندوق المعونة الوطنية.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم الوطني والرقم السري.

انقر على خيار التسجيل في مكرمة الملكية بقيمة 100 دينار.

ملء نموذج الاستمارة الإلكترونية.

التحقق من جميع المعلومات وتأكيدها.

انقر بعد ذلك على تقديم الطلب.

وسيتم مراجعة الطلبات المقدمة من أجل التحقق من استحقاقية المكرمة.

والجدير بالقول أنه سيصل الرد على المتقدمين بالقبول أو الرفض، وإذا تم قبول طلباتهم سيتم تحويل المكرمة الملكية إلى حساب المستفيدين في صندوق المعونة.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024

وقبل أن نستعرض خطوات التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024 لابد أن نتطرق إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أوضحت أن المكرمة الملكية البالغة 100 دينار أردني متاحة للمواطنين المسجلين في برنامج الحماية الوطنية الاجتماعية، وكذلك للأسر المسجلة في أي برنامج للمنح النقدية للأسر العاملة، بشرط ألا يمتلكون مصدر دخل بشكل شهري.

موعد صرف المكرمة الملكية الاردنية 2024

والجدير بالذكر أن حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان عن موعد بدء صرف المكرمة الملكية البالغة 100 دينار للمستفيدين والأسر المسجلة في برامج المعونات الوطنية في الأردن من قبل البنك المركزي أو وزارة المالية، والجدير بالذكر أن هذا المبلغ سيصرف كاملاً للمستحقين دون أي اقتطاع أو خصم، ولايسمح باستخدامه لتسديد أقساط أو حجوزات بنكية.