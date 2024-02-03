استقبلها الآن.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 Batoot TV على نايل سات وعرب سات لمشاهدة اجمل افلام الكرتون

أصبح تردد قناة بطوط الجديد 2024 من أبرز الترددات الهامة التي جذب شريحة كبيرة من الأطفال في جميع أنحاء العالم

من أجل الاستمتاع بتنوع محتواها الفريد الذي يجمع بين التسلية والتعليم، والجدير بالذكر أنها نالت شعبية كبيرة في وقت قصير، بالإضافة إلى ذلك قامت إدارة القناة بتحديث ترددها من أجل تحسين جودة الصوت والصورة، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على المزيد عن ترددها، وكيفية تنزيله عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

فى إطار حديثنا عن تردد قناة بطوط الجديد 2024، ينبغي الإشارة إلى أن قناة بطوط أطلقت في عام 1934 ميلاديًا، وهي واحدة من أبرز الشخصيات الكرتونية على مستوى العالم، ويعتبر صوت بطوط، الذي أداه الممثل كلارنس ناس من بين أكثر الأصوات تميزًا في عالم الرسوم المتحركة، وأعلنت القناة عن ترددها الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وأما ترددها على عرب سات يكون على النحو التالي :

التردد: 11594.

جودة القناة: HD

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الاستقطاب: 27500

طريقة ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2024

يمكن تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2024 على الريسيفر الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر أولا على زر القائمة أو menu من جهاز التحكم الخاص بالريسيفر.

اختر تثبيت يدوي أو manual installation.

حدد اسم القمر الصناعي المراد تثبيت القناة عليه، مثل النايل سات.

قم بإدخال جميع معلومات التردد بشكل صحيح.

انقر على كلمة “تحميل” وسيتم حفظ القناة في بضع لحظات.

تحقق من تنزيل القناة ضمن القنوات المفضلة لديك.

ومن خلال تنفيذ الخطوات السابقة ستتمكن من تحميل قناة بطوط بسهولة والاستمتاع ببرامجها على جهاز الرسيفر الخاص بك.