هنا.. خطوات تقديم اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي في السعودية 1445هـ

تزامنًا مع إيداع الدفعات المالية في حسابات المستفيدين، حددت وزارة الموارد البشرية الخطوات التي تستخدم لتقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور، وذلك للأشخاص الذين تم رفض الأهلية الخاصة بهم، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نستعرض خطوات تقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور على عدم الأهلية للدفعة 25، فتابعونا.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي في السعودية

يمكن للأفراد الاستعلام عن أهلية الضمان المطور بشكل إلكتروني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة رابط منصة الضمان المطور. أدخل رقم الهوية وكلمة السر، ثم قم بإدخال رمز التحقق. سجّل الدخول باستخدام نفاذ الوطني. انتقل إلى قسم “برامج الدعم”. اختر برنامج الضمان المطور. انقر على كلمة “الأهلية والاستحقاق”. ستظهر لك حالة الدفعة وما إذا كنت مؤهلاً أم تم رفض الطلب.

خطوات اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور 2024

تلك الخطوات تمنح المستفيدين فرصة ثانية لتقديم اعتراضهم على الضمان الاجتماعي المطور، وهي:

يقوم المستفيد بالدخول إلى منصة دعم الضمان المطور. يختار برامج الدعم. ينقر بعد ذلك فوق خانة برنامج الضمان الاجتماعي. يختار المستفيد خانة الأهلية والاستحقاق. يختار تفاصيل دورة الأهلية. يتوجه المستفيد بعد ذلك لتقديم اعتراض ويقوم بإرفاق الملفات المطلوبة. يضغط المستفيد على خانة تسليم الاعتراض.

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي

الفئات التي تستحق دعم الضمان الاجتماعي المطور متنوعة وتشمل: