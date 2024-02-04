“الاخضر يواصل الانهيار!!”.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه وفي البنوك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة

تزايدت عمليات البحث عن سعر الدولار في السوق السوداء خلال الساعات الماضية من قبل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة، وقد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء لذلك انخفض سعر العملة الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي قرارا بخصوص رفع سعر الفائدة حوالي 2%، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن سعر الدولار في السوق السوداء، وكذلك سعره في البنوك المصرية.

سعر الدولار في السوق السوداء

سوف نستعرض سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت الموافق 3 فبراير2023، ويكون على النحو التالي:.

الدولار الأمريكي يقابل 66.3 جنيه مصري

وأما دولار أمريكي بنحو 331.6 جنيه مصري.

وبينما يكون 10 دولار أمريكي بسعر 663.3 جنيه مصري.

وبلغ 25 دولار أمريكي حوالي 1,658.2 جنيه مصري.

وصل سعر 50 دولار أمريكي إلى 3,316.5 جنيه مصري.

وكذلك 100 دولار أمريكي يكون بسعر 6,633.0 جنيه مصري.

يتراوح سعر 500 دولار أمريكي حوالي، 33,165.0 جنيه مصري.

وأما 1000 دولار أمريكي يكون بسعر 66,330.0 جنيه مصري.

وكذلك 5000 دولار أمريكي تكون بسعر 331,650. جنيه مصري.

بينما 10000 دولار أمريكي تبلغ حوالي 663,300.0 جنيه مصري.

من جانبه قال الإعلامي مصطفى بكري، أنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2 جنيه بالسوق السوداء ، مشيرا إلى أن سعر الدولار انخفض من 67 لـ65.

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا عند 30.90 جنيه للدولار، في حين شهد تراجعًا في سعر الدولار في السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي سعر الدولار اليوم في بعض البنوك:

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وأما سعره يكون في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وبينما البنك المركزي يكون بسعر 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وكذلك البنك التجاري الدولي يكون بسعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبينما بنك قطر الوطني الأهلي بسعر 30.85 جنيه للشراء، وكذلك يكون للبيع 30.95 جنيه.

بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة شهد سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضا ملحوظ عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية ومنها وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قد يصل إلى 7 مليارات دولار وكذلك تحسن موارد مصر الدولارية.

شهد سعر الدولار في السوق السوداء هبوط ملحوظ على مدار الساعات الماضية، فبعد أن سجل مستويات وصلت إلى 71 جنيهاً بدأ الدولار في الموازي رحلة هبوط إلى مستويات وصلت إلى 56 و58 جنيها في التداولات الآن، وذلك بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة