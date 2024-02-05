من هُنـــا .. لينك التسجيل في حساب المواطن 1445 بالخطوات وأهم المستندات المطلوبة

هناك الكثير من المواطنين الذين يتساءلون عن طريقة الحصول على الدعم وكذلك ماهي المستندات المطلوبة للحصول عليه وما هي الخطوات التي يجب القيام بها للتسجيل وكذلك معرفة الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم كل هذا واكثر من خلال هذا المقال.

التسجيل في حساب المواطن

هناك سلسلة من المواطنين الذين يتساءلون عن طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن ويمكن القول أن حساب المواطن هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية وهو واحد من البرامج الاجتماعية المهمة السعودية ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المالي لكافة الأسر السعودية المستحقة والأكثر احتياجا، وفيما يلي طريقة التسجيل:

يجب أن تقوم في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من هنا

ثم بعد ذلك يتم النقر فوق أيقونة تسجيل الدخول وبعدها يقوم المتقدم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

ثم يجب إدخال تاريخ الميلاد للمتقدم بالتقويم الهجري.

ثم يجب بعد ذلك يقوم المستفيد بإدخال رقم الجوال الخاص به.

وبعد ذلك سوف يتم إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله.

ماهي شروط التسجيل في حساب المواطن 1445

توجد مجموعة من الشروط التي قامت بوضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يتمكن المواطنين الأكثر احتياجا من التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم المادي وهذه الشروط كالتالي: