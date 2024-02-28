استعلم بسهولة .. رابط الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم

قامت وزارة الداخلية بتوفير عدة طرق يستطيع المقيمين بالسعودية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة؛ حيث تعد هذه التأشيرة إحدى الوثائق المهمة التي يحتاج إليها كل المقيمين داخل المملكة حتى يستطيعوا السفر إلى خارج السعودية بسهولة، لذا وحتى يتمكنوا من ذلك يجب أن تكون التأشيرة صالحة، وسنعرفك بهذا المقال عن كيفية معرفة صلاحيتها بخطوات بسيطة.

تأشيرة خروج وعودة مقيم

يمكن أن تستعلم عن تأشيرتك باستخدام رقم الإقامة بخطوات سهلة بواسطة منصة مقيم، وتتم خطوات ذلك كما يلي:

يتم الدخول على منصة مقيم بالنقر من هنا .

يتم وضع رقم تأشيرتك أو جواز سفرك لإتمام المطابقة.

يتم بعدها تدوين تاريخ ميلادك.

يتم كتابة كود التحقق بالخانة المعدة له.

وفي النهاية انقر فوق استعلام وستجد أمامك كافة تفاصيل ومعلومات تأشيرتك.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم من إدارة الجوازات

إذا لم تتمكن من الاستعلام بالطريقة السابقة يمكنك تجربة هذه الطريقة:

ادخل للموقع الخاص بإدارة الجوازات العامة.

ستجد أمامك القائمة الخاصة بالخدمات قم بتحديد صلاحية الإقامة منها.

اكتب جميع المعلومات اللازمة بالمكان المحدد لها.

اضغط فوق تحقق.

ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام.

كيفية طباعة تأشيرة خروج وعودة مقيم

يمكنك بعد أن تقوم بالاستعلام عن تأشيرتك أن تقوم بطباعتها كذلك بخطوات سهلة تتمثل فيما يلي: