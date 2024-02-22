اتحدد رسمي .. موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1445 وجدول عطلات الترم الثاني

خصصت وزارة التعليم السعودي موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1445 بصورة رسمية، وتبعًا لما جاء خلال التقويم الدراسي الحديث، حيث يعتبر توقيت الاختبارات النهائية داخل المملكة السعودية شأنًا حيويًا يدور في بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات وخلال ذلك السياق، سوف نقدم لك نظرة تفصيلية حول أهم البيانات والتوقيت الرسمي المختص من وزارة التعليم.

موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

فقد قامت وزارة التعليم السعودية بالإفصاح عن توقيت الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1445 بعد التعديلات، حيث أصبح يشغل بال الجميع من الطالبات والطلاب، تابع معنا التالي:

بداية الإختبارات النهائية للفصل الثاني الدراسي يوم الأحد هو اليوم الخامس من شعبان 1445 هجريًا، ويوافق ميلاديًا 15 شهر فبراير 2024.

على أن تصبح نهاية الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في يوم الأربعاء 12 من شعبان 1445 هجريًا، ويوافق ميلاديًا 12 من فبراير 2024 والذي يوافق ذكرى يوم التأسيس السعودي.

جدول اجازات الترم الثاني 1445

لمعرفة المزيد حول الإجازات المقررة خلال الترم الثاني، تابع الخطوات التالية:

تبدأ عطلة نهاية الأسبوع الأولى منذ يوم 17/12/ 2023.

إجازة نصف الفصل الثاني الدراسي 4 يناير 2024.

العطلة المطولة 14 يناير 2024.

عطلة يوم التأسيس السعودي 22 شهر فبراير 2024.

التقويم الدراسي 1445

طبقًا لما صدر عن موعد الترم الثاني، شرع الفصل الثاني الدراسي داخل السعودية ويوافق ذلك الأحد 26 من نوفمبر 2023، والذي يوافق 12 جمادى الأولى، وبداية إجازة نصف الفصل الثاني الدراسي بعد انتهاء الدراسة الخميس الذي يوافق 4 يناير 2024 ميلاديًا، كما يوافق هجريًا 22 جمادى الثاني.

أما نهاية الفصل الثاني الدراسي السعودي بالمدارس والجامعات، فسوف تصبح بعد انتهاء اليوم الدراسي الذي يوافق 22 فبراير 2024 ميلاديًا، ويوافق هجريًا 12 رجب وهو يوم الخميس.