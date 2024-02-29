من هُنــا .. رابط الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن الكشوفات الخاصة بأسماء نقل النفوس في دولة العراق 2024 م، ويستطيع المواطنون أن يقوموا بالاستعلام عنها إلكترونيا عن طريق البوابة الخاصة بحكومة المواطن الرسمية المتعلقة بوزارة الداخلية، حيث أن الأسماء المعلن عنها هي الأسماء المتعلقة بنقل النفوس الخاصة بوجبة شهر يناير هذا العام 2024 ميلاديا، ومن المذكور هو نقل النفوس تعتبر وجبة عراقية، حيث يعتبر واحد من البرامج الخاصة بالإعانات المتوفرة من قبل الحكومة إلي جميع المواطنين من الجزائر والذين يقيمون في الدولة باستمرار، وتبعا لنقل النفوس فإنه من المعروف أنه يتم توفيره للأشخاص المستحقين تبعا لعدة اشتراطات خاصة بالاستحقاق.

أسماء نقل النفوس في العراق

بما أن هذا الأمر له أهمية كبيرة، فمن خلال الموقع الالكتروني الخاص بنا سنوضح الطريقة الخاصة بالاستعلام عن الكشوفات الخاصة بأسماء نقل النفوس الخاصة بالوجبة الجديدة للعام 2024 م، موضح كالتالي:

في بداية الأمر قم بالدخول علي الموقع الخاص بوزارة الداخلية العراقية هنا.

ومن ثم قم بالضغط على الاختيار الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

وبعد اتمام تلك العملية قم بالنقر علي البوابة الحكومية الإلكترونية الخاصة بالمواطن .

وبعدها قم بالضغط علي الكشوفات الخاصة بأسماء نقل النفوس.

ومن ثم قم كتابة كل المعلومات المطلوبة بشكل دقيق، والتي من ضمنها رقم البطاقة القومي واسم المستخدم.

وبعد ذلك قم بالنقر علي استعلام.

وعندها ستظهر أمام الاسم الخاص بالمستخدم كل أسماء نقل النفوس.

وبعد ذلك اضغط على كلمة حفظ.

أسماء نقل النفوس في العراق

وزارة الداخلية العراقية قامت بالإعلان عن الكشوفات الخاصة بأسماء نقل النفوس المتعلقة بالوجبة الجديدة المتعلقة بعام 2024 ميلاديا، وقد أتاحت الوزارة طرق ممكنة للاستعلام عنها إلكترونيا عن طريق البوابة الحكومية الإلكترونية الخاصة بالمواطن في العراق التي تتبع وزارة الداخلية، من هنا.