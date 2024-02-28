اتحدد رسمي .. موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 وانتهاء الترم الثاني

مع اقتراب إجازة نصف العام الدراسي تزايدت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الطلاب عن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، وموعد انتهاء الترم الثاني في مصر، وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح جميع المعلومات المتعلقة بموعد اجازة نصف العام الدراسي، وفي هذا المقال سوف نوضح جميع التفاصيل الخاصة بموعد اختبارات نهاية العام الدراسي، وموعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي

ومع انتهاء الاجازة الخاصة بمنتصف العام الدراسي والتي استمرت لمدة أسبوعين قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد بدأت الدراسة للفصل الدراسي الثاني الجامعي في يوم 10 فبراير 2024، وستأتي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو لعام 2024، أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة تبدأ في يوم السبت الموافق 15 يونيو لعام 2024، أما بالنسبة إلى موعد امتحان الدبلومات الفنية في مصر، فقد اعلنت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية، والتي تم تحديدها لتكون في يوم السبت في شهر يونيو لعام 2024.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2024

وفقاً لما تم تحديده من قبل وزاره التربية والتعليم عن طريق الخريطة الزمنية للعام الدراسي لعام 2023- 2024، فقد تم بدء اجازة نصف العام الدراسي ليبدأ في يوم السبت 27 الموافق لشهر يناير عام 2024، وانتهت هذه الإجازة في يوم الخميس الموافق 8 فبراير عام 2024، واستمرت الإجازة الخاصة بنصف العام الدراسي لمدة اسبوعين فقط، لجميع المراحل التعليميه في مصر وفي جميع المدارس الحكومية والخاصة، اما بالنسبة إلى إجازة نصف العام الدراسي للجامعات المصريه حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي ليكون في يوم 27 يناير لعام 2024 بعد الانتهاء من 14 أسبوع دراسي، واستمرت هذه الإجازة حتى يوم 8 فبراير لعام 2024، وبدأ الترم الثاني في العاشر من فبراير وسينتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024م.