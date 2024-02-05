بخصومات كبيرة .. عروض كارفور لشهر فبراير على مختلف المنتجات 2024

اهتم كثير من الأشخاص بالتعرف على عروض كارفور لشهر فبراير الجاري من هذا العام 2024م، حيث يتم توفير عروض كثيرة باستمرار على مختلف السلع الغذائية وكذلك مختلف المنتجات الأخرى، وفيما يلي سنتعرف على أبرز هذه العروض.

عروض كارفور لشهر فبراير

تظل العروض والتخفيضات مستمرة على مجموعة متنوعة من السلع، حيث احتفلت كارفور مصر بعيد ميلاده في شهر يناير الماضي، ومن المقرر استمرار هذه العروض خلال شهر رمضان واحتفالات عيد الأم، حيث سيتم تقديم تخفيضات خاصة، يمكنك الاطلاع على تفاصيلها من خلال مجلة العروض الشهرية التي تصدرها كارفور، فيما يلي نستعرض بعض أبرز العروض التي تقدمها كارفور على بعض الأجهزة الكهربائية:

تلفزيون تورنادو 32 بوصة متوفر بسعر 4799 جنيهًا بدلاً من 6999 جنيهًا.

تلفزيون شارب 55 بوصة متوفر بسعر 13999 جنيهًا بدلاً من 19999 جنيهًا.

غسالة LG بسعة 8 كجم متوفرة بسعر 26990 جنيهًا بدلاً من 31600 جنيهًا.

غسالة صحون بيكومتوفرة بسعر 21689 جنيهًا بدلاً من 23689 جنيهًا.

مكنسة تورنيدو متوفرة بسعر 2499 جنيهًا بدلاً من 3129 جنيهًا.

العروض المقدمة في كارفور

يقدم هايبر ماركت كارفور مجموعة من العروض على مدار السنة وتضمن هذه العروض تخفيضات على مجموعة من المنتجات التي تتمثل في الآتي: