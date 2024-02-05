حالًا استقبل .. تردد قناة طيور الجنة الجديد بإشارة قوية على النايل سات 2024

في الفترة الأخيرة نرى أن مواطنين عديدة تريد أن تقوم بضبط تردد قناة طيور الجنة، فمن المعروف عن تلك القناة أنها تعرض باقة كبيرة من أحمل الأفلام الكرتونية وأروع البرامج أيضًا الخاصة بالمحتوى الكرتوني، وكذلك تكون هادفة تعلم الأطفال الكثير من الأمور، وفيما يلي سنوضح هذا التردد.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة لها شعبية كبيرة، كما أنها تكون من ضمن القنوات الرائعة التي تتعلق بالمحتوى الكرتوني، ومن الجدير بالذكر ان تلك القناة تكون من سلسلة القنوات الهادفة أيضًا، فهي تعلم الأطفال أمور كثيرة، وفيما يلي سوف نرفق ترددها:

التردد: 11274

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

التشفير: لا يوجد.

الجودة: اتش دي.

نبذة عن قناة طيور الجنة

قد حظت قناة طيور الجنة بيبي بثقة ومحبة الآباء والأهالي الذين قد لاحظوا تطور تفكير صغارهم وإدراكهم لحسن الصدق وايضاً الأمانة والكثير من القيم الأخلاقية التي ركزت القناة على تعليمها وغرسها في الصغار في العالم العربي، لذلك كثر البحث من الآباء وبشكل مستمر عن تردد القناة من خلال الأقمار الصناعية، وهذا ليضمنوا أن يستمتع أطفالهم وصغارهم أوقات أكثر من ممتعة ومسلية في نفس الوقت، قوموا بمتابعة السطور التالية لمعرفة كافة التفاصيل المهمة حول ترددات القناة لسنة 2024، كما أن هذه القناة تتسم بسمات عديدة، فنجد أنها تبث محتواها طوال اليوم ولن تجد بها تشويش، كذلك أن القناة لا يوجد بها تقطيع، والمحتوى المتعلق بها يكون مجاني لا يكون بحاجة لسداد اشتراك شهري.