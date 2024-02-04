malazemna نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا في عموم المحافظات العراقية

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024، الالاف من الطلاب يبحثون عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 دور اول ويتابعون أي أخبار تخصها، حيث من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 خلال اسابيع قليلة من الآن وذلك فور أن تنتهي أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، وبعدها سيتم رفع النتيجة رسميا عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، واليكم طريقة استخراج النتيجة.

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

ومن المتوقع أن تعلن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 الاسبوع القادم، حيث سيتم اعلان النتيجة بشكل تدريجي وليس في عموم المحافظات دفعة واحدة وسط ترقب من قبل الطلاب الذين يعيشون أجواء من القلق والتوتر في انتظار معرفة النتيجة، وكانت امتحانات نصف العام للمرحلة المتوسطة بالعراق قد بدأت في يوم 21 من شهر يناير الماضي واستمرت حتى نهاية الشهر نفسه في جميع المدارس، وحاليا تتم عمليات التصحيح والرصد والتدقيق والمراجعة ومن ثم اعتمادها وإعلانها للجميع فيما لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عنها، واليكم رابط استخراج نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

ادخل إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

حدد نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024.

قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

قم بادخال بيانات الطالب بشكل كامل وصحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك فورا النتيجة بالدرجات في كل المواد.

رابط نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 من خلال زيارة موقع نتائجنا الرسمي التابع للوزارة، إذا يمكنك تحميل كشوف النتيجة بصيغة pdf على جهازك، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم باختيار اسم المحافظة التابع لها.

قم بالضغط على كلمة “تحميل” الموجودة بجوار اسم محافظتك.

سيتم تحميل الكشوف فورا على جهازك.

لم تحدد حتى هذه اللحظة وزارة التربية العراقية الموعد الرسمي والنهائي لإعلان نتائج الثالث المتوسط في عموم المحافظات العراقية، حيث مازل العمل قائم على قدم وساق من قبل الفرق المكلفة بتصحيح الأوراق ورصد الدرجات على ان يتم اعتماد النتيجة عقب انتهائهم من اعمالهم ومن ثم إعلان النتيجة.

من المقرر وفقا للاخبار المتداولة أن تعلن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 خلال الاسبوع القادم على حد أقصى، حيث سيتم رفع النتائج مباشرة عبر موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الرسمي ليتمكن الطلاب من معرفة مجموعهم في تلك المرحلة الدراسية الهامة.